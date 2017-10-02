Украина рекордно увеличила транзит российского газа

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Транзит российского газа по территории Украины за 9 месяцев 2017 года вырос на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до рекордных 70,4 миллиарда кубометров, говорится в сообщении "Укртрансгаза".

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"Украина транзитировала рекордные 70,4 миллиарда кубометров газа, что на 23,5% превышает объем транзита за 9 месяцев 2016 года. Этот показатель достиг максимального значения за последние 9 лет", — говорится в сообщении "Укртрансгаза" в Twitter в понедельник.

​"Газпром" планирует построить два новых морских газопровода для поставок в Европу — по дну Балтийского и Черного морей. Вопрос о заключении "Газпромом" с Украиной нового транзитного контракта взамен истекающего в 2019 году все еще остается открытым. Как отмечал летом председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, перестройка газотранспортных потоков на территории России предопределяет, что транзит российского газа через Украину к началу 2020 года может составить от 10 до 15 миллиардов кубометров в год.