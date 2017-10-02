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    Экономика

    Кабмин прогнозирует рост тарифов в 2018 году

    (обновлено: )4902
    Согласно данным, ожидается рост тарифов в 2018 году на газ на 19%, на отопление, горячую воду и электроэнергию - на 20%. В 2019 году предположительный рост тарифов на природный газ составит 12,5%, на горячую воду, отопление и электроэнергию - на 17,5%.
    Счета ЖКХ
    Украинское фото

    КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. В основе консенсус-прогноза Министерства экономического развития и торговли, опубликованного на сайте ведомства, заложен сценарий, предполагающий рост в 2018 году тарифов на газ на 19%, на отопление, горячую воду и электроэнергию — на 20%.

    При этом в 2019 году предположительный рост тарифов на природный газ составит 12,5%, на горячую воду, отопление и электроэнергию — на 17,5%.

    В 2020 году рост тарифов на газ и электроэнергию может составить 10%, на горячую воду и отопление — 19%.

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