Госдолг Украины вырос до $76,56 млрд

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в августе 2017 года вырос на 0,66% — до 76,56 миллиарда долларов. Об этом свидетельствует статистическая информация, опубликованная на сайте Минфина Украины.

Сообщается, что в июле совокупный госдолг Украины вырос на 1,4%, до 76,06 миллиарда долларов.

По данным Минфина, прямой государственный долг в августе составил 1,662 триллиона гривен (64,96 миллиардов долларов), гарантированный – 296,71 миллиардов гривен (11,60 миллиардов долларов).

Согласно внесенному правительством на рассмотрение Верховной Рады Украины проекту госбюджета на 2018 год, украинским властям в следующем году необходимо будет выплатить около 11,6 миллиарда долларов по государственному долгу, в том числе 4,3 миллиарда долларов по внешним займам.