наверх
02.10.201712:19
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Fitch подтвердило рейтинги Харькова и Киева

    (обновлено: )57
    Агентство повысило национальный долгосрочный рейтинг Киева до "A- (ukr)"с "BBB (ukr)", рейтинг Харькова сохранен на уровне "AA- (ukr)" со стабильным прогнозом.
    Рейтинговое агентство Fitch Ratings
    RIA News Владимир Песня | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Харькова и Киева в иностранной и национальной валюте на уровне "B-", говорится в сообщении агентства.

    Согласно сообщению, агентство повысило национальный долгосрочный рейтинг Киева до "A- (ukr)"с "BBB (ukr)", рейтинг Харькова сохранен на уровне "AA- (ukr)" со стабильным прогнозом.

    Как сообщалось ранее, Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз роста ВВП Украины в этом году с 2,5% до 2%.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Референдум в Каталонии
    Референдум в Каталонии: стрельба и кровь
    Последствия взрывов в Калиновке Винницкой области, 29 сентября 2017
    Взрывы под Винницей: расследование
    Тушение пожара ГСЧС
    Смертельные пожары в Украине: трагедия в хостеле Запорожья
    Школа
    Реформа образования: необратимые последствия