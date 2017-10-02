Fitch подтвердило рейтинги Харькова и Киева

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Харькова и Киева в иностранной и национальной валюте на уровне "B-", говорится в сообщении агентства.

Согласно сообщению, агентство повысило национальный долгосрочный рейтинг Киева до "A- (ukr)"с "BBB (ukr)", рейтинг Харькова сохранен на уровне "AA- (ukr)" со стабильным прогнозом.

Как сообщалось ранее, Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз роста ВВП Украины в этом году с 2,5% до 2%.