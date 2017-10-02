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02.10.201710:12
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    Нацбанк ослабил гривну

    (обновлено: )53112
    Согласно данным государственного регулятора, официальный курс гривны к евро на понедельник, 2 октября, установлен на уровне 31,37 грн/долл.
    Нацбанк
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару США на понедельник, 2 октября, на уровне 26,57 грн/долл.

    Согласно данным госрегулятора, официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,37. За 10 российских рублей дают 4,581 гривны.

    Напомним, Нацбанк установил на пятницу официальный курс гривны к евро на уровне 31,23. За 10 российских рублей давали 4,539 гривны. Курс доллара был установлен на уровне 26,52 грн/долл.

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    Ранее сообщалось, что в проекте госбюджета-2018 прописан курс доллара на уровне 30,1 грн/долл.

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