В Украине вводят международный налоговый стандарт

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. С 2020 года в Украине начнется автоматический обмен информацией о финансовых счетах нерезидентов по международному стандарту Common Reporting Standard, который был разработан Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и одобрен G20. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров.

Первый обмен налоговой информацией состоится по результатам 2019 года.

"Такая дата является вполне реалистичной. Мы понимаем, что до того времени надо внести соответствующие изменения в законодательство и обеспечить высокие стандарты безопасности и конфиденциальности полученных данных", – отметил министр финансов Украины Александр Данилюк.

Украина присоединится к более чем 100 стран мира, которые вводят новый стандарт по обмену информацией для борьбы с уклонением от уплаты налогов.