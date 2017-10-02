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    Экономика

    В Украине вводят международный налоговый стандарт

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    Украина присоединится к более чем 100 стран мира, которые вводят новый стандарт по обмену информацией для борьбы с уклонением от уплаты налогов.
    Флаг Украины
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. С 2020 года в Украине начнется автоматический обмен информацией о финансовых счетах нерезидентов по международному стандарту Common Reporting Standard, который был разработан Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и одобрен G20. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров.

    Первый обмен налоговой информацией состоится по результатам 2019 года.

    "Такая дата является вполне реалистичной. Мы понимаем, что до того времени надо внести соответствующие изменения в законодательство и обеспечить высокие стандарты безопасности и конфиденциальности полученных данных", – отметил министр финансов Украины Александр Данилюк.

    Украина присоединится к более чем 100 стран мира, которые вводят новый стандарт по обмену информацией для борьбы с уклонением от уплаты налогов.

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