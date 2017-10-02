Генпрокуратура сообщила о конфискации $1,7 млрд со счетов "семьи" Януковича

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет, что в последнее время, когда вступил в силу закон о спецконфискации средств, украденных коррупционными путями, со счетов экс-президента беглого Виктора Януковича и его "семьи" конфисковали 1,7 млрд долларов — 1,5 млрд долларов ранее и 200 млн долларов на днях, сообщил генпрокурор в эфире ТСН.Тиждень.

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"Сообщу две ключевые цифры. Первое — по оценке научной экспертизы, официально проводимой Академией наук Украины, ущерб, нанесенный режимом Януковича Украинскому государству, достигают 40 млрд долларов… Поэтому 1,5 долларов, которые мы могли в порядке специальной конфискации вернуть в государственный бюджет, является лишь частью из разграбленного организованной преступной группировкой Януковича. Эти средства возвращаются по закону, согласно решениям суда и они вызывают вопросы только у тех, кто раньше работал в ведомствах Курченко и Клименко", — сказал Луценко.

Генпрокурор уверен, что Януковичу не удастся вернуть эти деньги через европейские суды, ведь действовали в рамках действующего законодательства, в соответствии с решениями судов.

Ранее пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган сообщила, что часть конфискованных средств, которые принадлежат экс-президенту Украины Виктору Януковичу и его окружению, поступила в государственный бюджет страны.