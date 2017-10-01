Эксперт: расходы украинцев растут бешеными темпами

КИЕВ, 1 окт — РИА Новости Украина. Доходы населения Украины во II квартале этого года составили почти 600 млрд гривен, что на 17,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Госстат.

За год суммарная зарплата украинцев выросла на 26%, доходы на 22,5%. В то же время расходы населения выросли на 24%. При этом средняя заработная плата в августе сократилась на 225 гривен и составила 7 тыс. 114 гривен. Самая высокая заработная плата по-прежнему у работников авиационной отрасли.

Действительно ли украинцы стали жить лучше, рассказала в эфире радиостанции Голос столицы эксперт по вопросам бюджетной политики, заслуженный экономист Украины Людмила Супрун.

"Идет не рост на самом деле, а падение. Кроме того, есть еще один очень серьезный фактор — это значительный рост расходов граждан. И расходы растут бешеными темпами. Если посмотреть на структуру этих затрат, то можно точно дать ответ что происходит с жизнью украинцев. Меньше люди сейчас тратят на образование — на 30%, чем в предыдущие годы. Меньше тратят на отдых и культуру — почти вдвое. Очень мало покупают одежды и обуви. По-прежнему 50% доходов идет на еду, а вот выросли расходы на оплату коммунальных услуг, электроэнергии, газа, оплату жилья, здравоохранение. (…) Поэтому, если такая политика не будет изменена, то так называемый рост доходов, обернется на самом деле снижением уровня жизни людей", — отметила экономист.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что поступления в бюджет от работы Государственной фискальной службы с начала года выросли на 28%.