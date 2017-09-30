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    Экономика

    В ФГУ сообщили, когда будут продавать Одесский припортовый

    (обновлено: )54
    И.о. главы Фонда госимущества Виктор Трубаров сообщил, что составлен тайминг подготовки, в случае реализации оптимистического сценария продажа предприятия состоится в феврале 2018 года.
    Одесский припортовый завод (ОПЗ)
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 30 сен — РИА Новости Украина. Государственный пакет акций Одесского припортового завода могут продать в феврале или апреле 2018 года, заявил и.о. главы Фонда госимущества Виктор Трубаров. 

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    "Нами составлен некий тайминг подготовки: в случае реализации оптимистического сценария мы выходим на продажу предприятия в феврале 2018 года, а в случае пессимистического сценария – в апреле. Это связано не только с деятельностью ФГИ и самого завода, но и с деятельностью комиссий и самого Кабмина", — цитирует Трубарова "112 Украина".

    На предприятии уже завершена инвентаризация и может быть начата оценочная деятельность. По словам Трубарова, на конкурсе ФГИ оценщиком госпакета акций ОПЗ была выбрана "Международная консалтинговая группа".

    Власти не первый год пытаются продать ОПЗ. Первый конкурс по его приватизации состоялся еще в 2009 году. В нем победила компания бизнесмена Игоря Коломойского "Нортима", которая предложила за объект 5 миллиардов гривен (более 200 миллионов долларов). Однако позже результаты конкурса были признаны недействительными. В 2016 году власти Украины еще дважды пытались продать завод, однако оба конкурса не состоялись из-за отсутствия покупателей. Предприятие находятся в тяжелом финансовом состоянии из-за больших долгов.

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