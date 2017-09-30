Эксперт: надежды Гройсмана на добычу газа в Украине - красивая легенда

КИЕВ, 30 сен — РИА Новости Украина. Цена на газ для населения будет снижена, заявил премьер Владимир Гройсман. Также по его словам, до 2020 года Украина сможет полностью обеспечить себя собственным газом.

В то же время накануне посол США в Украине Мари Йованович сказала, что сотрудничество Украины с МВФ предусматривает пенсионную, антикоррупционную реформы, а также повышение цен на газ, что, по ее словам, нужно самой Украине.

Тем временем, Кабинет министров Украины проводит верификацию формулы цены на газ для населения. По словам Гройсмана, цена на газ должна формироваться в соответствии с рынком газа, а также в соответствии с формулой, которая должна быть справедливой.

Почему глава Кабмина привязывает увеличение собственной добычи газа к 2020 году, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

"Существует красивая легенда о том, что мы сейчас вложим огромные средства в добычу газа и получим ее рост, и в 2020 году "Укргаздобыча" будет добывать не 15 миллиардов кубометров, как сегодня, а где-то порядка 17 миллиардов кубометров ориентировочно, и это позволит снизить цену на газ. Хотя никакой экономической связи, честно говоря, я там не вижу и не понимаю. Потому что цена 3 500 гривен, на которую ориентировалась и раньше "Укргаздобыча", она включала в себя затраты и на развитие новых месторождений, и на их обустройство, и на добычу. Уже провели тендеров почти на миллиард долларов, и не факт, что пробуренные скважины будут успешными. Поэтому очень трудно понять экономические расчеты Гройсмана, на что он ориентируется. Скорее всего, это все-таки политический вопрос", — отметил эксперт.

Читайте также: Украина не в состоянии обеспечить себя газом для бытовых нужд — Марунич