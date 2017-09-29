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    Эксперт: в Украине 1800 мостов могут рухнуть в любой момент

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    В эфире радиостанции Голос столицы эксперт международной организации COST Алексей Зарицкий заявил, что 5 млрд гривен, выделенных из бюджета на ремонт дорог, не смогут кардинально повлиять на ситуацию.
    Под Харьковом обрушилась часть 245-метрового моста. Архивное фото
    сообщество h_kharkov во ВКонтакте

    КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. Украина заняла 137-е место из 144 стран мира по качеству дорожного покрытия в 2016 году. Об этом говорится в данных ежегодного рейтинга Всемирного экономического форума. Сообщается, что 97% автодорог нуждаются в обновлении.

    Владимир Гройсман
    УНИАН
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    На автоотрасль в 2017 году из госбюджета выделено 14,2 млрд гривен. Но на ремонт дорог запланировано около 5 млрд, остальное — на покрытие кредитов и содержание магистралей.

    Стоит напомнить, что всего в Украине 170 тысяч километров дорог: 50 тысяч — это дороги государственного значения, 120 тысяч — местного. За ремонт первых отвечает "Укравтодор", вторых — местная власть.

    О состоянии украинских дорог высказался эксперт международной организации COST Алексей Зарицкий в эфире радиостанции Голос столицы.

    "Какое управление в "Укравтодоре", такие и дороги. Какой уровень квалификации у людей, которые работают у заказчика, такие и дороги. А 5 млрд гривен на ремонт дорог никак не помогут нам исправить ситуацию текущую. Например, у нас в стране 1800 мостов находятся в аварийном состоянии. Это то, что может упасть прямо сегодня и сейчас. Поэтому я не думаю, что такой объем финансирования позволит кардинально улучшить ситуацию", — заявил эксперт.

    Ранее сообщалось, что Государственное агентство автомобильных дорог Украины проводит подготовку к запуску строительства первой концессионной дороги Киев — Белая Церковь.

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