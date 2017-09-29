наверх
29.09.201717:45
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    АМКУ разрешил Тигипко купить банк у "Сбербанка"

    (обновлено: )19111
    Антимонопольный комитет Украины рассмотрел заявление о предоставлении разрешения Сергею Тигипко на опосредованное приобретение акций ПАО VS Банк - сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке банковских услуг страны.
    Сергей Тигипко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил украинскому бизнесмену Сергею Тигипко купить у "Сбербанка" 99,9% акций VS Bank, сообщила пресс-служба комитета.

    Виктор Лисицкий
    Голос Столицы
    Как власть будет решать проблему с миллионами вкладчиков "ПриватБанка"

    "Антимонопольный комитет Украины рассмотрел заявление о предоставлении разрешения физическому лицу — гражданину Украины Сергею Тигипко на опосредованное приобретение акций ПАО VS Банк (г. Львов), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества", — говорится в сообщении АМКУ.

    Читайте также: Переобулись в воздухе. Политики-хамелеоны Украины, откуда они берутся?

    Антимонопольный комитет разрешил сделку, поскольку она не приведет к ограничению конкуренции на рынке банковских услуг Украины.

    На прошлой неделе АМКУ подтвердил получение от Тигипко документов на покупку у "Сбербанка" 99,9% акций VS Bank. В Нацбанке Украины РИА Новости ранее сообщили, что гражданин Украины подал документы на приобретение у "Сбербанка" 99,9% акций VS Bank, при этом его имя не уточнялось. Информационное агентство "Украинские новости" сообщило, что покупкой интересуется украинский бизнесмен Тигипко, который направил документы на согласование сделки также в Антимонопольный комитет.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Спецтехника для ликвидации последствий пожаров и взрывов на арсенале в Калиновке
    Взрывы под Винницей: расследование
    Депутат городского совета Михаил Бинусов
    Убийство депутата в Черкассах
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Реформа образования: необратимые последствия
    Ситуация в Южном Судане. Архивное фото
    Украина в центре оружейных скандалов