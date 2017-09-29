АМКУ разрешил Тигипко купить банк у "Сбербанка"

КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил украинскому бизнесмену Сергею Тигипко купить у "Сбербанка" 99,9% акций VS Bank, сообщила пресс-служба комитета.

"Антимонопольный комитет Украины рассмотрел заявление о предоставлении разрешения физическому лицу — гражданину Украины Сергею Тигипко на опосредованное приобретение акций ПАО VS Банк (г. Львов), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества", — говорится в сообщении АМКУ.

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Антимонопольный комитет разрешил сделку, поскольку она не приведет к ограничению конкуренции на рынке банковских услуг Украины.

На прошлой неделе АМКУ подтвердил получение от Тигипко документов на покупку у "Сбербанка" 99,9% акций VS Bank. В Нацбанке Украины РИА Новости ранее сообщили, что гражданин Украины подал документы на приобретение у "Сбербанка" 99,9% акций VS Bank, при этом его имя не уточнялось. Информационное агентство "Украинские новости" сообщило, что покупкой интересуется украинский бизнесмен Тигипко, который направил документы на согласование сделки также в Антимонопольный комитет.