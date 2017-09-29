наверх
29.09.201717:45
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    СМИ назвали имя нового главы Нацбанка

    Тема:

    По собственному. Гонтарева объявила об отставке (163)

    (обновлено: )88411
    По данным СМИ, кандидатура нового главы НБУ уже окончательно определена. Источники в нескольких органах государственной власти подтвердили, что это первый заместитель главы НБУ Яков Смолий.
    Национальный банк Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины (НБУ) вместо Валерии Гонтаревой возглавит ее первый заместитель Яков Смолий, передает агентство "Украинские новости" со ссылкой на свои источники.

    Денежные купюры и монеты США и Украины
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Соцсети: доллар дорожает… неужели Гонтарева вернулась?

    Глава Национального банка Украины Гонтарева написала заявление об отставке с 10 мая и на сегодняшний день находится в отпуске. С 11 мая обязанности главы банка исполняет первый зампредседателя регулятора Смолий. Согласно процедуре, Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента. Ранее представитель президента в парламенте Ирина Луценко сообщила, что Петр Порошенко до конца сентября внесет в Раду кандидатуру нового главы НБУ.

    "По информации "Украинских новостей", кандидатура нового главы НБУ уже окончательно определена. Источники в нескольких органах государственной власти подтвердили, что это первый заместитель главы НБУ Яков Смолий", — пишет издание.

    По данным издания, вторым кандидатом на этот пост был председатель правления Райффайзен Банк Аваль (Украина) Владимир Лавренчук, однако он не нашел должной поддержки.

    Читайте также: Неуходящая Гонтарева. О доверии к НБУ не может быть и речи – Степанюк

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Спецтехника для ликвидации последствий пожаров и взрывов на арсенале в Калиновке
    Взрывы под Винницей: расследование
    Депутат городского совета Михаил Бинусов
    Убийство депутата в Черкассах
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Реформа образования: необратимые последствия
    Ситуация в Южном Судане. Архивное фото
    Украина в центре оружейных скандалов