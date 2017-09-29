СМИ назвали имя нового главы Нацбанка

КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины (НБУ) вместо Валерии Гонтаревой возглавит ее первый заместитель Яков Смолий, передает агентство "Украинские новости" со ссылкой на свои источники.

Глава Национального банка Украины Гонтарева написала заявление об отставке с 10 мая и на сегодняшний день находится в отпуске. С 11 мая обязанности главы банка исполняет первый зампредседателя регулятора Смолий. Согласно процедуре, Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента. Ранее представитель президента в парламенте Ирина Луценко сообщила, что Петр Порошенко до конца сентября внесет в Раду кандидатуру нового главы НБУ.

"По информации "Украинских новостей", кандидатура нового главы НБУ уже окончательно определена. Источники в нескольких органах государственной власти подтвердили, что это первый заместитель главы НБУ Яков Смолий", — пишет издание.

По данным издания, вторым кандидатом на этот пост был председатель правления Райффайзен Банк Аваль (Украина) Владимир Лавренчук, однако он не нашел должной поддержки.

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