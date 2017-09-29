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    Экономика

    Новые торговые преференции ЕС для Украины вступят в силу 1 октября

    (обновлено: )5401
    С 1 октября некоторые украинские сельскохозяйственные и промышленные товары будут экспортироваться на рынок Евросоюза беспошлинно, говорится в сообщении Еврокомиссии.
    Флаги ЕС и Украины
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 29 сен – РИА Новости Украина, Мария Князева. Новые временные торговые преференции Евросоюза для Украины, которые идут в дополнение к зоне свободной торговли, созданной в рамках соглашения об ассоциации, вступят в силу 1 октября, говорится в сообщении Еврокомиссии.

    Флаги Евросоюза и Украины
    REUTERS Valentyn Ogirenko
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    "С 1 октября некоторые украинские сельскохозяйственные и промышленные товары будут экспортироваться на рынок Евросоюза беспошлинно", — отмечает ЕК, которая напоминает, что эти торговые преференции были предложены "ввиду сложной экономической ситуации и усилий в области экономических реформ в Украине".

    Эти меры были окончательно одобрены Евросоюзом летом текущего года и будут применяться в течение трех лет. Украина получит дополнительные ежегодные квоты по беспошлинному ввозу в Евросоюз ряда сельхозпродуктов. Речь идет о кукурузе (625 тысяч тонн), ячмене (325 тысяч тонн), пшенице (65 тысяч тонн), овсе (4 тысячи тонн), а также обработанных томатах (3 тысячи тонн), натуральном меде (2,5 тысячи тонн) и виноградном соке (500 тонн), сообщал ранее Совет ЕС. Кроме того, предполагается полное снятие импортных пошлин по ряду промышленных товаров, таких, как медь, алюминий, удобрения, красители, обувь, а также оборудование для телевизионной и аудиозаписи.

    Украина, чтобы получать эти привилегии, должна будет следовать тем же принципам, что установлены в рамках соглашения об ассоциации. Они включают в себя уважение демократических принципов, прав человека и основных свобод, а также продолжение борьбы с коррупцией.

    Как сообщалось, 1 сентября вступило в полную силу Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, что открывает путь к реализации положений о сотрудничестве в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.

    Поздравляя со вступлением СА, премьер-министр Владимир Гройсман заявил о миллиардном товарообороте Украины с ЕС.

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