Арестованы четыре предприятия Коломойского

КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева арестовал имущество Орджоникидзевского горно-обогатительного комбината, Никопольского завода ферросплавов, Марганецкого горно-обогатительного комбината и "Днепроазота", подконтрольных Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, сообщает LB.ua со ссылкой на определение суда от 14 сентября.

Арест наложен в рамках производства о махинациях "ПриватБанка", которое было открыто три года назад. Должностные лица финучреждения подозреваются в завладении 19 млрд гривен, выделенными Национальным банком на рефинансирование "ПриватБанка".

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Установлено, что указанный банк выдал 42-м подконтрольным предприятиям кредиты в размере от 18 до 73 млн долларов под залог имущественных прав на товар.

"Эти предприятия, в свою очередь, заключили сомнительные сделки, осуществив 100% предоплату и перечислив деньги на счета нерезидентов якобы с целью получения товаров. Однако поставка товаров не состоялась, а деньги не возвращены", — говорится в сообщении.

Правительство Украины в декабре прошлого года национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся украинский бизнесмен Игорь Коломойский. В рамках финансового оздоровления государство уже докапитализировало "Приватбанк" более чем на 150 миллиардов гривен (5,8 миллиардов долларов).

Нацбанк Украины в июле отозвал право PwC на проведение аудита украинских банков из-за неудовлетворительной аудиторской проверки "ПриватБанка". По данным регулятора, после сравнения аудита баланса активов "Привата" от компании EY и от PwC Нацбанк обнаружил разницу более чем в 160 миллиардов гривен (около 6 миллиардов долларов по текущему обменному курсу).