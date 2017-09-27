Газа "более чем достаточно" для прохождения зимы - "Нафтогаз"

КИЕВ, 27 сен – РИА Новости Украина. Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что нынешнего объема газа в подземных газовых хранилищах (ПХГ) Украины более чем достаточно для прохождения грядущего зимнего отопительного сезона.

Объем газа в ПХГ страны на 25 сентября составил 16,16 миллиарда кубометров.

"Он (отопительный сезон – Ред.) начинается, когда температура будет соответствующей, обычно это 15 октября. Но он может начаться немножко раньше, немножко позже, в зависимости от температурных условий. Этого (объема газа в ПХГ – Ред.) более чем достаточно для прохождения зимнего сезона. В прошлом году у нас было гораздо меньше, при этом в нынешнем году мы не ожидаем большего потребления, скорее, ожидаем меньшего потребления, чем в предыдущую зиму", — сказал Витренко РИА Новости в кулуарах Европейского газового саммита.

Кроме того, у Украины есть много мощностей для транспортировки газа из Европы, которые не загружены, добавил Витренко.

"То есть, если нужно будет больше (газа), мы привезем больше", — отметил он.

Витренко подтвердил, что страна продолжит импортировать газ из Европы в ближайшие месяцы. Объем еще определяется, уточнил он.

"У нас остался октябрь, ноябрь и декабрь, приблизительно миллиарда два с половиной" кубометров газа Украина может импортировать из Европы за оставшиеся месяцы текущего года, сказал он.

Каков будет объем импорта "голубого топлива" за весь грядущий зимний сезон, он не уточнил. "Будем смотреть, когда начнется зимний сезон, сколько будем потреблять", — добавил он.

Напомним, Юрий Витренко в начале августа сообщил, что до отопительного сезона в украинских ПХГ планируется накопить 16 миллиардов кубометров газа.

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Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.