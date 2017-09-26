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    Экономика

    Нацбанк ослабил гривну

    Тема:

    Бюджет-2018 и будущее гривны (47)

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    Согласно данным государственного регулятора, официальный курс гривны к евро на вторник, 26 сентября, установлен на уровне 26,31 грн/долл.
    Доллары и гривны
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару США на вторник, 26 сентября, на уровне 26,31 грн/долл.

    Согласно данным госрегулятора, официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,22. За 10 российских рублей дают 4,571 гривны.

    Напомним, Нацбанк установил на понедельник официальный курс гривны к доллару на уровне 26,26 грн/долл. Курс гривны к евро был установлен на уровне 31,41. За 10 российских рублей давали 4,555 гривны.

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    Ранее сообщалось, что в проекте госбюджета-2018 прописан курс доллара на уровне 30,1 грн/долл.

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