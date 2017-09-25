"Киевский метрополитен" заплатил $6 млн российской компании - депутат

КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. Исполнительная служба Украины взыскала с коммунального предприятия "Киевский метрополитен" 155,92 миллиона гривен (около 5,9 миллиона долларов) в счет погашения части долга перед российской компанией "Укррослизинг" за поставленные вагоны, сообщил внефракционный депутат Верховной Рады Украины Юрий Левченко.

"Исполнительная служба взыскала со счетов коммунального предприятия "Киевский метрополитен" 155 миллионов гривен. Государственные исполнители выполняют решение Высшего хозяйственного суда Украины, согласно которому "Киевский метрополитен" должен выплатить долг компании "Укррослизинг" за 100 вагонов метро. Сейчас с коммунального предприятия уже взыскано 155,92 миллиона гривен", — написал Левченко в Facebook в понедельник.

В апреле Высший хозяйственный суд частично удовлетворил кассационную жалобу метрополитена на решение судов нижестоящих инстанций по иску "Укррослизинга", по которому подземка была обязана выплатить более 75 миллионов долларов задолженности по договору 2009 года о поставке 100 вагонов по процедуре лизинга. По данным СМИ, основная сумма задолженности возникла из-за девальвации гривны после 2014 года.

В связи с этим решением администрация метро неоднократно заявляла о риске остановки предприятия.

Киевский метрополитен обжаловал решение Высшего хозяйственного суда в Верховном суде Украины.