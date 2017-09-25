наверх
25.09.201716:44
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Стало известно, какая зарплата у гендиректора "Борисполя"

    (обновлено: )57511
    На основном месте работы за август генеральному директору Государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь" начислили 178 тыс. 784 грн.
    Павел Рябкин
    Фото из личного архива Павла Рябкина

    КИЕВ, 25 сен – РИА Новости Украина. На сайте НАПК (Национальное агентство по предотвращению коррупции) появилось сообщение о существенных изменениях в имущественном положении Павла Рябикина, генерального директора Государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь".

    Как значится в документе, на основном месте работы за август ему начислили 178 тыс. 784 грн.

    Согласно ч. 1 ст. 52 закона Украины "О предотвращении коррупции", в случае изменения в имущественном положении, а именно — получения дохода или приобретения имущества на сумму, превышающую 50 минимальных заработных плат (на 1 января 2017 года — 3200 грн), субъект в 10-дневный срок с момента получения дохода обязан уведомить об этом Национальное агентство.

    В Международном валютном фонде считают, что если в Украине продолжится рост зарплат, ее экономика откатится на три года.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ангела Меркель
    Смена политического ландшафта. Итоги выборов в Германии
    На месте нападения на дом главы "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного, 25 сентября 2017
    По беспределу. Убийство главы "Киевоблэнерго"
    Передача 15 пленных ДНР и ЛНР на окраине Горловки
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия