Стало известно, какая зарплата у гендиректора "Борисполя"

Фото из личного архива Павла Рябкина

КИЕВ, 25 сен – РИА Новости Украина. На сайте НАПК (Национальное агентство по предотвращению коррупции) появилось сообщение о существенных изменениях в имущественном положении Павла Рябикина, генерального директора Государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь".

Как значится в документе, на основном месте работы за август ему начислили 178 тыс. 784 грн.

Согласно ч. 1 ст. 52 закона Украины "О предотвращении коррупции", в случае изменения в имущественном положении, а именно — получения дохода или приобретения имущества на сумму, превышающую 50 минимальных заработных плат (на 1 января 2017 года — 3200 грн), субъект в 10-дневный срок с момента получения дохода обязан уведомить об этом Национальное агентство.

В Международном валютном фонде считают, что если в Украине продолжится рост зарплат, ее экономика откатится на три года.