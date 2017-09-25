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    Объем газа в хранилищах Украины превысил 16 млрд кубов

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    По данным пресс-службы "Укртрансгаза", по состоянию на 23 сентября в украинских хранилищах закачано 16,048 миллиардов кубометров газа, что на 15% больше, чем на аналогичную дату в 2016 году.
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. Украина накопила более 16 миллиардов кубометров газа, к отопительному сезону ожидается около 17 миллиардов кубометров, сообщила в понедельник пресс-служба компании "Укртрангаз".

    "По состоянию на 23 сентября 2017 года в украинских хранилищах — уже 16,048 миллиардов кубометров газа, что на 15% больше, чем на аналогичную дату в 2016 году… Закачка газа продолжается в режиме 56 миллионов кубометров в сутки. При таком темпе Украине удастся накопить к середине октября около 17 миллиардов голубого топлива", — говорится в сообщении компании на Fаcebook.

    "Укртрансгаз"/Facebook, 25 сентября 2017

    Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в начале августа сообщил, что до отопительного сезона в украинских ПХГ планируется накопить 16 миллиардов кубометров газа.

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    Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

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