Гройсман назвал условие для повышения пенсий уже в октябре

КИЕВ, 24 сен — РИА Новости Украина. Правительство готово провести необходимые расчеты и повысить пенсии, если Верховная Рада в начале октября проголосует за законопроект по пенсионной реформе. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил в эфире одного из телеканалов, сообщили в департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабмина.

"У парламента есть шанс принять пенсионную реформу в октябре. Мы сможем сделать расчеты. Это обязанность — депутатов, правительства, президента — дать пенсионерам получить системное повышение пенсий", — сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что сейчас пенсии рассчитываются на показателях 2007 года, и это "преступление".

"И если депутаты 3 октября примут пенсионную реформу, я беру обязательство, в октябре пенсии будут повышены для 9 млн пенсионеров. Мы это сделаем, нам нужны 226 голосов депутатов", — подчеркнул глава правительства.

На этой неделе парламенту не удалось, как планировалось, рассмотреть пенсионную реформу, принятие которой является одним из требований для получения очередного транша кредитования от МВФ. Проект реформы не предполагает повышения пенсионного возраста, однако предусматривает повышение минимально необходимого для выхода на пенсию страхового стажа с 1 января 2018 года с 15 до 25 лет и последующее ежегодное его повышение на 1 год. Законопроект предусматривает возможность компенсации отсутствия страхового стажа путем взносов в пенсионный фонд.

Реформа предусматривает повышение пенсий для 9 миллионов человек с 1 октября, а также отмену налогообложения пенсий для работающих граждан. Кабмин предлагает ликвидировать спецпенсии для госслужащих, прокуроров, судей и ученых. Единственное исключение — военные. Всего в Украине насчитывается около 12 миллионов пенсионеров.