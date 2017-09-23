НБУ назвал сумму прибыли банковской системы в этом году

КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. В 2017 году украинская банковская система получила прибыль в размере 3,429 млрд грн, сообщается в отчете, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

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По данным НБУ, с начала года украинские банки в общей сложности заработали 119,747 млрд грн, получив 3,429 млрд грн чистой прибыли.

Отмечается, что август платежеспособные украинские банки завершили с чистой прибылью в размере 3,652 млрд грн.

Также в НБУ отметили, что по состоянию на 1 сентября в Украине финансовую деятельность ведут 88 банков против 93 в начале года. 38 из них имеют иностранный капитал.

Как сообщалось ранее, украинские вкладчики не смогут гарантировано рассчитывать на выплату всей суммы депозита, если после окончания срока банковского договора вклад перечисляется на платежную карту, а не выдается наличными через кассу.