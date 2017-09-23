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    Кабмин публично отказался от развития машиностроения - эксперт

    (обновлено: )12130
    Проблема украинских чиновников — в отсутствии понимания, в чем заключается стратегическое задание экономики. Об этом в эфире "ГС" заявил экономический эксперт Борис Кушнирук.
    Борис Кушнирук
    Борис Кушнирук, facebook

    КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. Министр инфраструктуры Владимир Омелян в начале недели сообщил, что Украина может получить подержанные электрички из Германии. По его словам, это даст надежду на стабилизацию рынка пригородных перевозок. Он отметил, что списанные составы в Германии находятся в лучшем состоянии, чем украинские после реставрации.

    Флаг Германии
    Domenico Citrangulo/flickr.com
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    Тем временем, замене подлежат тысячи вагонов, а собственное производство электричек в Украине отсутствует.

    Намерения правительства в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал экономический эксперт Борис Кушнирук.

    "Кабмин не делает ничего для того, чтобы создать возможности для развития украинских производств или просто публично оглашает, что он готов закупать даже изношенные транспортные средства, например, электрички. Хотя у нас — несколько предприятий, которые могут заниматься производством пассажирского железнодорожного транспорта, значит, вопрос в том, каким образом нам надо способствовать развитию этих предприятий в Украине. А мы, наоборот, фактически отказываемся от возможности развития собственного машиностроения. Это — проблема наших чиновников, что у них нет представления, в чем стратегическое задание экономики", — заявил Кушнирук.

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