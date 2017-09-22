Украинцы за месяц вывели за границу $1,5 миллиона

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. В августе украинцы вывели за рубеж $1,5 млн через 50 индивидуальных лицензий. Об этом сообщил заместитель главы Нацбанка Олег Чурий, передает "Громадське".

По оценке Нацбанка, эта несущественная сумма.

"Мы не видим рисков, если население будет инвестировать за рубеж", — говорит Чурий.

Кабмин утвердил проект государственного бюджета на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП и инфляцией 7% и подал документ на рассмотрение Рады. В документе закладывается рост ВВП в следующем году в 3%. Расходы на оборону и безопасность в бюджете заложены на уровне 5% ВВП или 164,9 миллиарда гривен (6,3 миллиарда долларов), что на 14% больше, чем в 2017 году.