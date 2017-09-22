США заинтересовались расходованием Украиной средств на "Источник нейтронов"

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. Посольство США в Украине обратит внимание на расходование американских средств при сооружении установки "Источник нейтронов" в Харьковском физико-техническом институте, заявила посол Мари Йованович.

Ранее СМИ сообщили, что в Украине возбудили уголовное дело по факту нецелевого использования инвестиций при сооружении установки ""Источник нейтронов" в Харькове.

"Мы об этом ничего не знаем, но большое спасибо, что вы рассказали об этом случае. Мы обратим на него внимание. Мы ценим свое сотрудничество с харьковским регионом, как и со всей Украиной. Безусловно, нас интересует то, каким образом расходуются деньги американских налогоплательщиков. Поэтому мы хотим, чтобы деньги, которые приходят сюда, в Украину, распределялись и расходовались таким образом, который был указан", — приводит слова Йованович информагентство УНИАН.

Строительство установки "Источник нейтронов" началось в 2013 году за счет более 70 миллионов долларов, выделенных США в обмен на вывоз из Украины всех запасов высокообогащенного урана.

Установка "Источник нейтронов" позволит Украине проводить современные исследования в различных отраслях науки и техники, разрабатывать практически весь спектр радиоизотопов для нужд медицины и промышленности, а также решать проблемы ядерной энергетики, продлевать сроки эксплуатации атомных электростанций.