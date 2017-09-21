Минэкономразвития заявило о падении уровня теневой экономики в Украине

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КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Уровень теневой экономики в Украине в I квартале 2017 года снизился на 6 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 37% ВВП.

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Об этом говорится в аналитическом материале, опубликованном на сайте Министерства экономического развития и торговли.

"По предварительным подсчетам Минэкономразвития, в первом квартале 2017 года уровень теневой экономики составил 37% от официального ВВП, что на 6 процентных пунктов меньше показателя I квартала 2016 года", — говорится в материале.

Ранее вице-президент Еврокомиссии заявил, что "Украина вышла из рецессии, рост ее ВВП ожидается на уровне около 2%", и что страна успешно вернулась на международный рынок заимствований, что говорит о "растущем доверии" к украинской экономике.