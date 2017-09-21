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    Экономика

    Суд отказался открыть дело по иску "Нафтогаза" о банкротстве "Росатома"

    (обновлено: )11601
    Суд счел, что основания для возбуждения дела о банкротстве завода "Энергомашспецсталь", который входит в машиностроительный холдинг российского госконцерна "Росатом" - "Атомэнергомаш" отсутствуют.
    Молоточек судьи
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Хозяйственный суд Донецкой области отказал НАК "Нафтогаз Украины" открывать дело о банкротстве завода "Энергомашспецсталь", который входит в машиностроительный холдинг российского госконцерна "Росатом" — "Атомэнергомаш".

    Об этом пишет издание "Экономическая правда" со ссылкой на решение суда от 7 сентября.

    Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Марунич о конфликте между Госгеонедр и "Нафтогазом" и цене вопроса

    По данным издания, которое приводит выдержки из материалов дела, в апреле 2015 года Хозяйственный суд Запорожской области решил взыскать с "Энергомашспецстали" в пользу "Газа Украины" 7,9 миллионов гривен (около 303 тысяч долларов) основного долга, 1,57 миллиона гривен (около 60,3 тысячи долларов) пени, 1,17 миллиона гривен (около 45 тысяч долларов) — 3% годовых, 2,1 миллиона гривен (около 80,7 тысячи долларов) инфляционных потерь, а также 72,9 тысячи гривен (около 2,8 тысячи долларов) судебного сбора, то есть, в общем долг завода перед "Газом Украины" составлял более 491 тысячи долларов.

    При этом, согласно тем же материалам, завод на момент вынесения решения суда сумел погасить большую часть долга, а остатка долга оказывается недостаточно для открытия дела о банкротстве завода.

    "Таким образом, на 7 сентября остаток непогашенной задолженности по данному судебному решению за минусом пени составляет 386,288 тысячи гривен (около 14 тысяч долларов), что меньше 300 минимальных размеров заработной платы на дату направления заявления в суд. Учитывая указанное, суд считает, что основания для возбуждения дела о банкротстве отсутствуют", — говорится в решении суда.

    "Нафтогаз" в августе попросил суд открыть дело о банкротстве ПАО "Энергомашспецсталь", иск был подан от имени дочерней компании "Нафтогаза" — "Газа Украины".

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