Суд отказался открыть дело по иску "Нафтогаза" о банкротстве "Росатома"

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Хозяйственный суд Донецкой области отказал НАК "Нафтогаз Украины" открывать дело о банкротстве завода "Энергомашспецсталь", который входит в машиностроительный холдинг российского госконцерна "Росатом" — "Атомэнергомаш".

Об этом пишет издание "Экономическая правда" со ссылкой на решение суда от 7 сентября.

По данным издания, которое приводит выдержки из материалов дела, в апреле 2015 года Хозяйственный суд Запорожской области решил взыскать с "Энергомашспецстали" в пользу "Газа Украины" 7,9 миллионов гривен (около 303 тысяч долларов) основного долга, 1,57 миллиона гривен (около 60,3 тысячи долларов) пени, 1,17 миллиона гривен (около 45 тысяч долларов) — 3% годовых, 2,1 миллиона гривен (около 80,7 тысячи долларов) инфляционных потерь, а также 72,9 тысячи гривен (около 2,8 тысячи долларов) судебного сбора, то есть, в общем долг завода перед "Газом Украины" составлял более 491 тысячи долларов.

При этом, согласно тем же материалам, завод на момент вынесения решения суда сумел погасить большую часть долга, а остатка долга оказывается недостаточно для открытия дела о банкротстве завода.

"Таким образом, на 7 сентября остаток непогашенной задолженности по данному судебному решению за минусом пени составляет 386,288 тысячи гривен (около 14 тысяч долларов), что меньше 300 минимальных размеров заработной платы на дату направления заявления в суд. Учитывая указанное, суд считает, что основания для возбуждения дела о банкротстве отсутствуют", — говорится в решении суда.

"Нафтогаз" в августе попросил суд открыть дело о банкротстве ПАО "Энергомашспецсталь", иск был подан от имени дочерней компании "Нафтогаза" — "Газа Украины".