Порошенко заявил о резко возросшем товарообороте между США и Украиной

NICHOLAS KAMM / AFP

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Товарооборот между США и Украиной за последние 7 месяцев увеличился в 2,5 раза, заявил президент Украины Петр Порошенко.

Об этом он сказал во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в четверг в Нью-Йорке.

"Товарооборот между США и Украиной за последние 7 месяцев увеличился в 2,5 раза, поскольку были реализованы наши соглашения. Это является символом того, что мы приветствуем американские компании на украинском рынке и создаем сотни тысяч рабочих мест одновременно в Украине и США, и это является свидетельством эффективного сотрудничества между нашими нациями", — заявил он.

Напомним, в четверг в Нью-Йорке проходит встреча президентов Украины и США. Ранее сообщалось, что Порошенко поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за признание достигнутого прогресса.