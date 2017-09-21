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    Порошенко заявил о резко возросшем товарообороте между США и Украиной

    Тема:

    Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом (152)

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    По словам президента, товарооборот между США и Украиной за последние 7 месяцев увеличился в 2,5 раза, "поскольку были реализованы наши соглашения".
    Встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа
    NICHOLAS KAMM / AFP

    КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Товарооборот между США и Украиной за последние 7 месяцев увеличился в 2,5 раза, заявил президент Украины Петр Порошенко.

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    Об этом он сказал во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в четверг в Нью-Йорке.

    "Товарооборот между США и Украиной за последние 7 месяцев увеличился в 2,5 раза, поскольку были реализованы наши соглашения. Это является символом того, что мы приветствуем американские компании на украинском рынке и создаем сотни тысяч рабочих мест одновременно в Украине и США, и это является свидетельством эффективного сотрудничества между нашими нациями", — заявил он.

    Напомним, в четверг в Нью-Йорке проходит встреча президентов Украины и США. Ранее сообщалось, что Порошенко поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за признание достигнутого прогресса.

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