После разгрузки американского угля судно ушло в Россию - СМИ

КИЕВ, 21 сен – РИА Новости Украина. , на днях разгрузивший в порту "Южный" 62 тысячи тонн угля для украинских ТЭЦ, направился в Новороссийск. Об этом свидетельствуют данные сайта MarineTraffic, сообщает сайт "Таймер".

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"Злые языки уже поспешили предположить, что в Новороссийске судно загрузят новой партией "американского угля", хотя на самом деле все это может быть лишь простым совпадением", — сообщает издание.

Таймер Маршрут движения балкера Ocean Ambitious

Украинская компания "Центрэнерго", контрольный пакет акций которой принадлежит государству, летом подписала контракт с американской Xcoal Energy & Resources о поставках в Украину 700 тысяч тонн энергетического угля до конца года. Первое судно с 62 тысячами тонн американского угля прибыло в порт "Южный" в среду.