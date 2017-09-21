С 2018 года украинские авто при въезде в ЕС должны иметь техталон

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. В 2018 году в соответствии с положениями Женевского соглашения 1958 года, директив ЕС и требований Соглашения об ассоциации Украины с ЕС все автомобили, которые путешествуют из Украины в страны-члены ЕС, обязательно должны иметь соответствующий талон прохождения технического осмотра транспортного средства.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Также технический осмотр будет обязательным при первой регистрации и перерегистрации транспортного средства.

"Сейчас перед нами стоит задача поэтапного введения обязательного технического осмотра. У нас уже есть соответствующие нормативно-правовые акты, которые вступают в силу в следующем году, и нам нужно качественно к этому подготовиться. Привлекаются лучшие мировые практики и эксперты. Мы хотим, чтобы технический осмотр проводили частные компании, аккредитованные НААУ, имеющие лаборатории, достаточную материально-техническую базу и соответствуют всем требованиям, установленным действующим законодательством", — отметил замминистра Юрий Лавренюк.

Ранее сообщалось, что МВД готовит законопроект по сокращению срока действия водительских прав.