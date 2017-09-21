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    В Еврокомиссии сообщили, за счет чего восстанавливается экономика Украины

    (обновлено: )10401
    Вице-президент Еврокомиссии заявил, что "Украина вышла из рецессии, рост ее ВВП ожидается на уровне около 2%", и что страна успешно вернулась на международный рынок заимствований, что говорит о "растущем доверии" к украинской экономике.
    Денежные купюры гривны Украины
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина, Мария Князева. Экономика Украины восстанавливается благодаря проводимой властями страны макроэкономической политике и поддержке международных партнеров, заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на пресс-конференции после встречи с министром финансов Украины Александром Данилюком.

    Директор экономических программ Украинского института Будущего Анатолий Амелин
    Facebook Анатолия Амелина
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    "Украинская экономика восстанавливается благодаря макроэкономической политике, имплементированной (реализованной – ред.) правительством, а также поддержанная значительной финансовой помощью, оказанной украинскими международными партнерами, включая Евросоюз и МВФ", — сказал он.

    Домбровскис также добавил, что "Украина вышла из рецессии, рост ее ВВП ожидается на уровне около 2%", и что страна успешно вернулась на международный рынок заимствований на текущей неделе, что говорит о "растущем доверии" к украинской экономике.

    О том, что Украина разместила еврооблигации на 3 миллиарда долларов, сообщил в понедельник президент страны Петр Порошенко в ходе визита в Нью-Йорк. Украина впервые за последние три года вышла на рынки суверенных заимствований.

    Министерство экономического развития и торговли Украины ожидает, что по итогам года ВВП страны вырастет на 1,8-2%.

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