Украинцы должны сами заняться вопросом коммунальных услуг - экс-министр

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Закон "Про коммерческий учет коммунальных услуг" должен носит совершенно иное название, заявил бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексей Кучеренко.

"Этот закон явно должен называться иначе. Закон о том, как переложить все нерешенные проблемы старого многоквартирного дома внутрь самого дома, поставить на нем счетчик и, по сути дела, сказать: "Ребята, мы свою проблему решили, теперь вы будете рассчитываться по домовому счетчику, что у вас будет в итоге нас, в принципе, не волнует, а будут долги на уровне 10-15% — отключим весь дом", — заявил Кучеренко в эфире телеканала NewsOne.

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Экс-министр добавил, что всем жителям Украины и местным чиновникам необходимо рассмотреть вопрос тепла и воды, ограничив потери в сетях, например 3% по теплу и 10% по воде, а остальное брать на местные бюджеты.

Напомним, закон о коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения, который предусматривает обязательное оборудование домовыми счетчиками всех зданий, подключенных к теплосетям, горячему и холодному водоснабжению вступил в силу в начале августа.