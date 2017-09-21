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    Экономика

    Украинцы должны сами заняться вопросом коммунальных услуг - экс-министр

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    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел (686)

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    По словам Алексей Кучеренко, законом "Про коммерческий учет коммунальных услуг" власти, по сути, "переложили все нерешенные проблемы старого многоквартирного дома внутрь самого дома".
    Алексей Кучеренко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Закон "Про коммерческий учет коммунальных услуг" должен носит совершенно иное название, заявил бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексей Кучеренко.

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    "Этот закон явно должен называться иначе. Закон о том, как переложить все нерешенные проблемы старого многоквартирного дома внутрь самого дома, поставить на нем счетчик и, по сути дела, сказать: "Ребята, мы свою проблему решили, теперь вы будете рассчитываться по домовому счетчику, что у вас будет в итоге нас, в принципе, не волнует, а будут долги на уровне 10-15% —  отключим весь дом", — заявил Кучеренко в эфире телеканала NewsOne.

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    Экс-министр добавил, что всем жителям Украины и местным чиновникам необходимо рассмотреть вопрос тепла и воды, ограничив потери в сетях, например 3% по теплу и 10% по воде, а остальное брать на местные бюджеты.

    Напомним, закон о коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения, который предусматривает обязательное оборудование домовыми счетчиками всех зданий, подключенных к теплосетям, горячему и холодному водоснабжению вступил в силу в начале августа.

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