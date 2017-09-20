Порошенко заявил о восстановлении украинской экономики

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Есть все основания говорить об экономическом восстановлении Украины. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на общих дебатах 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в четверг в Нью-Йорке.

"Полтора года назад экономическая ситуация в Украине была настолько сложной, что мы могли лишь мечтать о макроэкономической стабилизации. Теперь у нас есть все основания заявить об экономическом восстановлении", — сказал Порошенко.

Он отметил, что Украина полностью имплементирует повестку дня устойчивого развития 2030.

"Несмотря на серьезные расходы на оборону, которые достигают более 5% ВВП, Украина продолжает осуществлять фундаментальную трансформацию – бороться с коррупцией, проводить судебную и правоохранительную реформы, вводить децентрализацию, улучшать бизнес-возможности", — сказал Порошенко.

По словам президента, у Украины среди ключевых приоритетов повестки дня ООН в области развития 2030 – обеспечение стабильных энергопоставок, обеспечение продовольственной безопасности, содействие развитию инноваций и стабильной инфраструктуры, а также введение эффективной системы здоровья, доступного образования и достойного труда.

Читайте также: Мир расколот. Последствия речи Трампа в ООН

Президент Украины Петр Порошенко заявил ранее, что обсудит освобождение пленных в Донбассе на Генассамблее ООН.