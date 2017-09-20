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    Порошенко заявил о восстановлении украинской экономики

    Тема:

    Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом (138)

    (обновлено: )8704
    Как заявил глава государства Петр Порошенко, полтора года назад экономическая ситуация в Украине была настолько сложной, что можно было лишь мечтать о макроэкономической стабилизации.
    Выступление Порошенко на Генассамблее ООН в Нью-Йорке
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Есть все основания говорить об экономическом восстановлении Украины. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на общих дебатах 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в четверг в Нью-Йорке.

    Выступление Порошенко на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Онлайн - трансляция
    Видеоканал 112 Украина на Youtube
    Порошенко выступает на Генассамблее ООН

    "Полтора года назад экономическая ситуация в Украине была настолько сложной, что мы могли лишь мечтать о макроэкономической стабилизации. Теперь у нас есть все основания заявить об экономическом восстановлении", — сказал Порошенко.

    Он отметил, что Украина полностью имплементирует повестку дня устойчивого развития 2030.

    "Несмотря на серьезные расходы на оборону, которые достигают более 5% ВВП, Украина продолжает осуществлять фундаментальную трансформацию – бороться с коррупцией, проводить судебную и правоохранительную реформы, вводить децентрализацию, улучшать бизнес-возможности", — сказал Порошенко.

    По словам президента, у Украины среди ключевых приоритетов повестки дня ООН в области развития 2030 – обеспечение стабильных энергопоставок, обеспечение продовольственной безопасности, содействие развитию инноваций и стабильной инфраструктуры, а также введение эффективной системы здоровья, доступного образования и достойного труда.

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    Президент Украины Петр Порошенко заявил ранее, что обсудит освобождение пленных в Донбассе на Генассамблее ООН.

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