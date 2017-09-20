Евробонды Украины на $3 млрд выкупили инвесторы из США и Европы - Минфин

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Почти все еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов выкупили инвесторы из США, Великобритании и континентальной Европы, сообщил в среду на своей странице в Facebook заместитель министра финансов Украины Юрий Буца.

О том, что Украина успешно завершила размещение еврооблигаций на 3 миллиарда долларов, сообщил в понедельник президент страны Петр Порошенко в ходе визита в Нью-Йорк. Украина впервые за последние три года вышла на рынки суверенных заимствований.

"Поразил интерес к Украине как эмитенту. Пиковая сумма заявок в книге составила 9,5 миллиардов долларов от около 350 инвесторов. Финальная аллокация состоялась среди около 300 инвесторов, из которых 78% — менеджеры по управлению активами, 15% — инвестиционные фонды. 46% аллокации — инвесторы из США, 36% — Великобритания, 16% — континентальная Европа", — написал Буца.

Украина проводила road show своих евробондов 11-15 сентября. Встречи с инвесторами прошли в Великобритании и США. В зависимости от рыночных условий страна планировала разместить евробонды на срок от 10 до 15 лет. Организаторами были выбраны BNP Paribas, Goldman Sachs и J.P. Morgan.

Источник в банковских кругах сообщал РИА Новости в понедельник, что Украина разместит 15-летние еврооблигации на 3 миллиарда долларов с доходностью в размере 7,375%. Первоначальный ориентир доходности составлял около 7,75%, но в ходе сбора заявок был снижен до финального диапазона 7,375-7,5%. Выпуск предусматривает четыре равные амортизационные выплаты в 2031–2032 годах.