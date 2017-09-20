Украина наращивает запасы газа в ПХГ

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 18 сентября составил 15,792 миллиарда кубометров, увеличившись за сутки на 0,32%, свидетельствуют данные "Укртрансгаза".

Уровень заполнения хранилищ за сутки увеличился до 51,03% с 50,86% в предыдущий день.

"Укртрансгаз" ранее сообщил, что Украина в январе-августе 2017 года увеличила импорт газа по реверсу из ЕС на 95,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 9,4 миллиарда кубометров. В этом году поступление газа по словацкому направлению составило 7,1 миллиарда кубометров, по венгерскому – 1,5 миллиарда кубометров и по польскому — 0,8 миллиарда кубометров.

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Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в начале августа сообщил, что до отопительного сезона в украинских ПХГ планируется накопить 16 миллиардов кубометров газа.

Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. В результате страна начала отопительный сезон с запасами газа в 14,7 миллиарда кубометров, что примерно на 2 миллиарда кубометров меньше, чем в предыдущие два года.