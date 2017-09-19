Акциз на сигареты хотят повысить в 4,5 раза

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Правительство Украины предлагает Верховной Раде принять законопроект о ежегодном повышении акциза на сигареты на 20%, увеличив налог в 4,5 раза до 2025 года. Соответствующий проект закона зарегистрирован на официальном сайте парламента.

Кабмин инициирует принятие закона в связи с необходимостью выполнения соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. В частности, акцизный сбор с продажи сигарет должен соответствовать уровню, определенному в директиве Совета ЕС.

Авторы законодательной инициативы предлагают путем внесения изменений в налоговый кодекс довести акциз на сигареты до 90 евро за тысячу штук до 2025 года. Сейчас минимальное налоговое обязательство для сигарет в Украине составляет 20 евро за тысячу штук.

"Проектом предусмотрено ежегодное увеличение ставок акцизного налога на табачные изделия: в 2018 году — на прогнозный индекс потребительских цен 11,2% и дополнительно на 16,7%, а в последующие годы — на 20% до уровня 90 евро за тысячу штук", — отмечается в пояснительной записке к документу. Таким образом акциз на сигареты до 2025 года вырастет в 4,5 раза.

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Законопроектом предусматривается, что с 1 января 2025 года доля акциза в средней розничной цене на сигареты будет составлять как минимум 60%.