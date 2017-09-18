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    Экономика

    Украина успешно разместила еврооблигации на $3 млрд

    Тема:

    Бюджет-2018 и будущее гривны (35)

    (обновлено: )11801
    Украина впервые за последние три года вышла на рынки суверенных заимствований. По словам президента Петра Порошенкое, Украина "еще никогда до этого не заимствовала такого объема на срок 15 лет".
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Украина успешно завершила размещение еврооблигаций на 3 миллиарда долларов, сообщил президент страны Петр Порошенко в ходе визита в Нью-Йорк.

    Доллары и гривны
    REUTERS Valentyn Ogirenko
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    "Украина вышла на рынок заимствований и привлекла 3 миллиарда долларов. Причем привлекла средства на рекордный срок, никогда до этого Украина не заимствовала такого объема на срок 15 лет. Это чрезвычайно позитивная оценка инвесторами реформ, которые проводятся в Украине. Если предыдущие бумаги, короткие бумаги, стоили 7,75%, то на сегодняшний день и цена уменьшена", — сказал он.

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    Украина впервые за последние три года вышла на рынки суверенных заимствований.

    Ранее в понедельник источник в банковских кругах сообщил, что Украина разместит 15-летние еврооблигации на 3 миллиарда долларов с доходностью в размере 7,375%. Первоначальный ориентир доходности составлял около 7,75%, но в ходе сбора заявок был снижен до финального диапазона 7,375-7,5%. По последним данным, спрос на бумаги составил около 9,3 миллиарда долларов.

    Выпуск предусматривает четыре равные амортизационные выплаты в 2031–2032 годах.

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