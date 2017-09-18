Украина успешно разместила еврооблигации на $3 млрд

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Украина успешно завершила размещение еврооблигаций на 3 миллиарда долларов, сообщил президент страны Петр Порошенко в ходе визита в Нью-Йорк.

"Украина вышла на рынок заимствований и привлекла 3 миллиарда долларов. Причем привлекла средства на рекордный срок, никогда до этого Украина не заимствовала такого объема на срок 15 лет. Это чрезвычайно позитивная оценка инвесторами реформ, которые проводятся в Украине. Если предыдущие бумаги, короткие бумаги, стоили 7,75%, то на сегодняшний день и цена уменьшена", — сказал он.

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Украина впервые за последние три года вышла на рынки суверенных заимствований.

Ранее в понедельник источник в банковских кругах сообщил, что Украина разместит 15-летние еврооблигации на 3 миллиарда долларов с доходностью в размере 7,375%. Первоначальный ориентир доходности составлял около 7,75%, но в ходе сбора заявок был снижен до финального диапазона 7,375-7,5%. По последним данным, спрос на бумаги составил около 9,3 миллиарда долларов.

Выпуск предусматривает четыре равные амортизационные выплаты в 2031–2032 годах.