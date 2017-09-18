СМИ назвали имя украинца, который собрался купить российский банк

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Украинский бизнесмен, владелец ТАСкомбанка и Universal Bank Сергей Тигипко намерен купить у "Сбербанка" 99,9% акций VS Банка, сообщают "Украинские новости" со ссылкой на Антимонопольный комитет Украины (АМКУ).

"В частности, 23 августа Сергей Тигипко подал заявление в АМКУ о предоставлении ему разрешения на опосредованное приобретение доли в уставном капитале VS Банка. В настоящее время его заявление находится на рассмотрении", — говорится в сообщении агентства.

Согласно закону, Национальный банк Украины рассматривает документы на приобретение акций банка в течение трех месяцев со дня получения полного пакета соответствующих документов.

Пресс-служба Нацбанка ранее в понедельник сообщила, что гражданин Украины подал документы на приобретение приобретение у "Сбербанка" 99,9% акций VS Банка.

Украина 23 марта сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучки" ВТБ), Проминвестбанка ("дочки" ВЭБа) и VS Bank ("внучки" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.

"Сбербанк" ведет переговоры с партнерами и Нацбанком Украины о выходе с украинского рынка.