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18.09.201712:16
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    Экономика

    Украинец подал документы на приобретение российского VS Bank

    (обновлено: )30311
    По данным НБУ, 28 августа он получил от гражданина Украины пакет документов для согласования приобретения опосредованного существенного участия в ПАО "ВиЭс Банк" в размере 99,9% акций этого банка.
    Вывеска VS Bank
    moment-istini.com

    КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Гражданин Украины подал пакет документов на приобретение у "Сбербанка" 99,9% акций банка VS Bank, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национального банка Украины.

    Вывеска на здании Национального банка Украины. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Национальный банк Украины 28 августа 2017 года получил от гражданина Украины пакет документов для согласования приобретения опосредованного существенного участия в ПАО "ВиЭс Банк" в размере 99,9% акций этого банка. Сейчас все полученные документы… зарегистрированы и находятся на рассмотрении. По результатам рассмотрения общественность будет проинформирована дополнительно", — сообщили в Нацбанке.

    Согласно закону, Национальный банк Украины рассматривает документы на приобретение акций банка в течение трех месяцев со дня получения полного пакета соответствующих документов.

    Украина 23 марта сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучки" ВТБ), Проминвестбанка ("дочки" ВЭБа) и VS Bank ("внучки" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.

    Ранее стало известно, что Национальный банк Украины (НБУ) работает с возможным иностранным покупателем украинской "дочки" "Сбербанка", на сегодняшний день полного пакета документов еще не подано, есть только письмо о намерениях.

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