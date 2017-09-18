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    Эксперт: Ryanair не зайдет в Украину, пока не решит проблему с пилотами

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    Главный редактор украинского портала "Авианьюс" Александр Мироненко в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что от Raynair уходят пилоты к другим авиакомпаниям.
    Редактор портала Авианьюз Александр Мироненко
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Венгерский лоукост-авиаперевозчик Wizz Air ввел новую функцию, позволяющую покупать билеты на рейс без указания имени пассажира. Так, теперь при бронировании билетов достаточно указать только одно имя, других пассажиров можно добавить без указания их имен.

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    Нюанс лишь в том, что за каждого "безымянного" пассажира придется дополнительно заплатить 10 евро. Также в момент бронирования нужно оплатить полную стоимость билетов и сумму сборов за все услуги для пассажиров. Однако, это необязательно, а лишь дополнительная возможность.

     О лоукостах и вероятности их захода в Украину, рассказал в эфире радиостанции Голос столицы главный редактор украинского портала "Авианьюс" Александр Мироненко.

    "По поводу Ryanair, я думаю, мы его в ближайшее время в Украине не увидим. Из-за того, что у авиакомпании возникли некоторые проблемы с экипажем. То есть у них достаточно самолетов, чтобы летать, но не хватает людей, которые будут обслуживать эти самолеты. Скорее всего, большая часть пилотов просто перешли в другие авиакомпании, которые предлагают более гибкие и интересные условия оплаты труда. Соответственно, пока авиакомпания не решит проблему с кадрами в Европе, она вряд ли будет открывать рейсы в новые страны. Тем более в Украину, которая имеет определенные риски", — заявил эксперт.

    Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что Международный аэропорт "Борисполь" проводит повторные переговоры с одним из крупнейших европейских лоукостеров — авиакомпанией Ryanair — о выходе на украинских рынок.

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