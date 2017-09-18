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    Экономика

    Эксперт: продукты дорожают из-за падения сельхозпроизводства

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    В эфире радиостанции Голос Столицы президент "Центра рыночных реформ Украины" Владимир Лановой заявил, что на падение объемов производства в свою очередь повлияло разрушения банковского сектора и рост цен на промышленные товары.
    Мясо. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. В начале осени произошло значительное подорожание сала, свинины и сливочного масла. Это данные Государственной службы статистики.

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    Более чем на 1 гривну подорожали говядина, куриные яйца и курятина в тушке. При этом на сало происходит огромное колебания цен по регионам — в Киеве его можно приобрести за 104 грн за килограмм, а в Тернопольской области за 32 грн. Стоит напомнить, что в августе цены на свинину побили рекорд.

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    О причинах подорожания рассказал президент "Центра рыночных реформ Украины" Владимир Лановой в эфире радиостанции Голос столицы.

    "Во-первых, об этом никто не говорит, но у нас падают объемы сельскохозяйского производства: и продукция растительности, и животноводства. Это результат общеэкономической политики, разрушения банковского сектора, рост цен на промышленные товары, в частности на энергетику, на дизельное топливо и бензин. Все это приводит к ухудшению условий для производства", — заявил эксперт.

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