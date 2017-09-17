Ввоз колбасы и сала из Украины запретили в ДНР

КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. Ввоз из Украины свинины и продукции из нее запретили в самопровозглашенной ДНР из-за ухудшения ситуации с африканской чумой свиней, сообщается на сайте министерства агропромышленной политики и продовольствия ДНР.

"В связи с ухудшением эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней на территории Украины, запрещен ввоз на территорию Донецкой народной республики мяса свинины и готовой продукции из мяса свинины (сала, колбасных изделий, мясных консервов и т.д.) со всей территории Украины, в том числе и в ручной клади для собственных нужд", — говорится в сообщении.

Украина побила антирекорд по числу вспышек африканской чумы свиней (АЧС), за шесть месяцев в стране зафиксированы 92 случая вспышки заболевания — больше, чем за весь 2016 год, сообщила пресс-служба ассоциации "Свиноводы Украины". За полгода 2017 в Украине зафиксировали 92 случая африканской чумы свиней в различных регионах страны. Этот показатель превысил антирекорд 2016 — 91 вспышка за год.

По данным ассоциации, общие потери поголовья с 2012 года, когда АЧС была впервые зарегистрирована на Украине, достигают 130 тысяч свиней, из них 10 тысяч — в этом году.

По состоянию на конец июля, компенсация стоимости изъятых в случае АЧС свиней превысила 16 миллионов гривен (615 тысяч долларов). Кроме того, на карантинные мероприятия с 2012 года было потрачено более 14 миллионов гривен (538 тысяч долларов).