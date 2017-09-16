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    Данилюк назвал сумму, которую Украина привлечет на внешних рынках

    (обновлено: )13614
    Как сообщил министр финансов Александр Данилюк, Украина планирует привлечь 2 миллиарда долларов в 2018 году и в 2019 - еще 2 миллиарда долларов.
    Министр финансов Александр Данилюк
    REUTERS Joachim Herrmann

    КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. Министр финансов Александр Данилюк сообщил, что Украина рассчитывает привлечь на внешних рынках заимствований 2 миллиарда долларов в 2018 году и также 2 миллиардов долларов в 2019 году, сообщают "Украинские новости".

    Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак
    Андрей Новак, facebook
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    "Мы планируем, и это есть в программе МВФ, привлечь 2 миллиарда долларов в 2018 году и в 2019 — еще 2 миллиарда долларов. Это наш ориентир. Конечно, суммы в итоге могут отличаться", — сказал Данилюк.

    Госбюджет Украины на 2017 год предусматривает осуществление государственных заимствований почти на 175 миллиардов гривен (около 7 миллиардов долларов), в том числе почти 71 миллиард гривен (около 2,8 миллиарда долларов) планируется привлечь из-за рубежа.

    На внутреннем рынке, соответственно, планируется занять 103,9 миллиарда гривен (около 4,2 миллиарда долларов).

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