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    Экономика

    Гройсман: Украина перешла от экономического падения к росту

    Тема:

    YES-2017. Ялтинская конференция в Киеве (17)

    (обновлено: )2702
    По словам Гройсмана, Украина сегодня перешла к увеличению добычи собственного газа. Как отметил премьер, реформы, которые приведут Украину к энергонезависимости, нужно ускорять.
    Владимир Гройсман на саммите YES
    Украинская правда

    КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что государство уже более 600 дней живет без российского газа и в этом году ожидается увеличение добычи собственного газа на 600-700 млн куб. м. Об этом он сообщил во время выступления на форуме "Ялтинская европейская стратегия", которое транслировал телеканал "112 Украина".

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    "Нам удалось перейти от экономического падения к экономическому росту. Мы больше 600 дней живем без российского газа. Мы начали создавать условия в Украине для энергетического рынка, которого в стране не было. Сейчас говорить, что он создан, рано, потому что нужно сделать в дальнейшем еще много шагов. То, что мы сделали ценовую дерегуляцию на газовом рынке – это был важный шаг. То, что мы сегодня перешли к увеличению добычи собственного газа, в этом году мы получим плюс 600-700 млн куб. м газа для Украины – это огромный качественный показатель. Сейчас мы работаем над реформой "Нафтогаза", — отметил он.

    При этом Гройсман подчеркнул, что реформы, которые приведут Украину к энергонезависимости, нужно ускорять.

    Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заверил, что Украина накопила достаточное количество энергоресурсов для прохождения отопительного периода 2017-2018 годов.

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