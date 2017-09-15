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    Экономика

    Шефчович призывает Украину трансформировать рынок энергетики

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    Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович заявил, что Украине необходимо трансформировать энергетический рынок, чтобы инвесторы из Западной Европы могли прийти и инвестировать.
    Марош Шефчович
    AFP PHOTO/JOHN THYS

    КИЕВ, 15 сен – РИА Новости Украина. Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович призывает к продолжению реформ в Украине в сфере энергетики.

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    Об этом он заявил в ходе форума "Ялтинская европейская стратегия", который транслировался в прямом эфире на сайте форума.

    "Давайте проводить реформы, трансформировать рынок, пусть будет хороший, независимый регулятор, давайте разделим (функции – ред.) крупной компании "Нафтогаз", чтобы инвесторы из Западной Европы могли прийти и инвестировать в транзитный маршрут. Давайте изучим возможности о разведке газа, о сланцевом газе. Давайте покажем украинскому населению, что все эти реформы, изменения приносят им положительные результаты", — сказал он.

    Ранее премьер Владимир Гройсман по итогам встречи с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем сообщил, что  Евросоюз выделит 100 миллионов евро на создание фонда энергоэффективности Украины, еще отдельно 20 миллионов евро предоставит Германия.

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