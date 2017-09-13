Суд разрешил банкам не выдавать вкладчикам их депозиты наличными

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Украинские вкладчики не смогут гарантировано рассчитывать на выплату всей суммы депозита, если после окончания срока банковского договора вклад перечисляется на платежную карту, а не выдается наличными через кассу, пишет UBR.

Это следует из постановления Верховного суда по делу №6-1958цс16. Это спор вкладчика с "Дельта Банком", в котором человек со ссылкой на закон "О защите прав потребителей" потребовал вернуть ему два своих депозита с процентами, а также 5% пени за каждый день просрочки.

Читайте также: Как власть будет решать проблему с миллионами вкладчиков "ПриватБанка"

"Людей отправляли в банкоматы, а там к этому моменту уже были введены лимиты: за сутки поначалу выдавали до 1 тыс. грн., а затем и того меньше. То есть на бумаге возврат депозита происходил, но фактически вкладчик не мог вернуть всю сумму. И ходил каждый день к банкомату за крохами. Если бы ВСУ докопался до сути дела и оттолкнулся от того, что человек не получал свои средства на руки, он бы выдал постановление в пользу вкладчика. Тогда бы пострадавший имел право не на 200 тыс. грн. от Фонда гарантирования вкладов, а на весь вклад с пеней — ведь выплата депозита должна была состояться еще до введения временной администрации. Однако Верховный суд решил стать на сторону банкиров-манипуляторов, которые занимаются надувательством людей: оставляют средства у себя на счетах, и лишь на бумаге рисуют выдачу вклада", — объяснил ситуацию старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Речь о периоде, когда в горе-банк еще не была введена временная администрация, но он уже всеми правдами и неправдами отказывал людям в фактической выплате депозитов. В конце срока действия договора Дельта перечисляла всю сумму депозита на текущий счет, но обналичить его в кассе отказывалась.

Напомним, член совета Национального банка Василий Фурман заявил, что для активизации кредитования в Украине необходимо провести качественную судебную реформу, принять необходимые законы и внедрить новую государственную политику.