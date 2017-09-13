Украина до 2022 года должна выплатить свыше $64 млрд долгов – СМИ

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости. Украине в 2018-2022 годах предстоит выплатить по долговым обязательствам 64,196 миллиарда долларов, в том числе 35,49 миллиарда долларов по внутреннему и 28,706 миллиарда по внешнему долгу, сообщило в среду информагентство УНИАН со ссылкой на попавший в распоряжение издания предварительный проспект эмиссии еврооблигаций Украины.

Как уточняет УНИАН, в 2018 году долговые выплаты Украины составят 10,935 миллиарда долларов, в 2019 году — 11,555 миллиарда, в 2020 — 13,705 миллиарда, в 2021 — 14,080 миллиарда, в 2022 — 13,921 миллиарда долларов.

В документе также уточняется, что гривневые платежи для расчета конвертированы в долларовые с использованием предполагаемого среднего обменного курса на уровне 30,1 гривны за доллар в 2018 году, 30,8 гривны за доллар – в 2019 году, 31,2 гривны за доллар в 2020-2022 годах.

Доходная часть, заложенная в госбюджет Украины на 2017 год, составляет 721,4 миллиарда гривен (27,7 миллиарда долларов по текущему курсу), расходная — 790 миллиардов гривен (30,3 миллиарда долларов).