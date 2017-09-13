В "Укрспирте" появился временный руководитель

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины назначил временно исполняющим обязанности главы государственного предприятия "Укрспирт" Юрия Лучечко, занимавшего должность советника директора предприятия. Соответствующее распоряжение №614-р обнародовано на сайте Кабмина.

"Согласиться с предложением Министерства аграрной политики и продовольствия о временном возложении исполнения обязанностей директора государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт" на советника директора указанного предприятия Лучечко Юрия Михайловича", – говорится в документе.

В конце мая в столице застрелили бывшего и.о. директора госпредприятия "Укрспирт" Виктора Панкова. Убийство произошло около 8 утра возле ТЦ "Алладин" по улице Гришко: неизвестный выстрелил в спину Панкову из автомобиля. Мужчина погиб на месте. В полиции убийство Панкова связывают с профессиональной деятельностью.