наверх
13.09.201702:16
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Власти "съели" миллиард МВФ, но обязательства не выполнили - эксперт

    Тема:

    Хорошо, но мало. Украина получила транш МВФ (461)

    (обновлено: )40
    В эфире радиостанции Голос Столицы заслуженный экономист Украины Игорь Полховский заявил, что МВФ нужны гарантии, что новый транш не будет потрачен Украиной без выполнения взятых на себя обязательств.
    Представительство МВФ в Украине
    УНИАН

    КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. В Киев с двухдневным визитом прибыл заместитель директора-распорядителя МВФ Дэвид Липтон. Об этом сообщила журналистам заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова. Уже завтра Липтон встречается с премьер-министром Владимиром Гройсманом и проведет еще ряд встреч.

    Встреча Порошенко и Лагард в Киеве. Архивное фото
    УНИАН
    Украина и МВФ: дружеские путы рабства

    О цели визита Липтона в Украину высказался в эфире радиостанции Голос Столицы заслуженный экономист Украины Игорь Полховский.

    "Уже тот знаменитый миллиард, о котором президент радостно заявлял где-то 4-5 месяцев назад, он уже был получен, уже съеден. По большому счету, нам дали авансом этот миллиард. А теперь обязательства по нему не выполнили. И поэтому стоит вопрос опять же, что будем делать. Будем ли мы дальше получать эти деньги, нужны ли нам эти деньги, что тоже немаловажно, под какие цели и какая эффективность их использования, и где гарантии, что эти деньги тоже будут не потрачены без каких-то взятых на себя обязательств. Я подчеркиваю, что не данных обязательств МВФ, а взятых на себя обязательств, что мы эти деньги правильно потратим, с целью того, что через какой-то промежуток времени мы на них заработаем, и вернем эти деньги", — отметил экономист.

    Читайте также — МВФ снова едет в Украину: чего ждать от Украины и МВФ?

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Михаил Саакашвили во Львове
    Саакашвили "окопался" во Львове: скандал продолжается
    Насосная станция Южно-Донбасского водопровода
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Елена Лукаш. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия
    100 долларовая купюра
    Бюджет-2018 и будущее гривны