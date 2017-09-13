Власти "съели" миллиард МВФ, но обязательства не выполнили - эксперт

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. В Киев с двухдневным визитом прибыл заместитель директора-распорядителя МВФ Дэвид Липтон. Об этом сообщила журналистам заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова. Уже завтра Липтон встречается с премьер-министром Владимиром Гройсманом и проведет еще ряд встреч.

О цели визита Липтона в Украину высказался в эфире радиостанции Голос Столицы заслуженный экономист Украины Игорь Полховский.

"Уже тот знаменитый миллиард, о котором президент радостно заявлял где-то 4-5 месяцев назад, он уже был получен, уже съеден. По большому счету, нам дали авансом этот миллиард. А теперь обязательства по нему не выполнили. И поэтому стоит вопрос опять же, что будем делать. Будем ли мы дальше получать эти деньги, нужны ли нам эти деньги, что тоже немаловажно, под какие цели и какая эффективность их использования, и где гарантии, что эти деньги тоже будут не потрачены без каких-то взятых на себя обязательств. Я подчеркиваю, что не данных обязательств МВФ, а взятых на себя обязательств, что мы эти деньги правильно потратим, с целью того, что через какой-то промежуток времени мы на них заработаем, и вернем эти деньги", — отметил экономист.

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