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    Продажа "Сбербанка". Нацбанк сообщил о потенциальном покупателе

    Тема:

    Уход российских банков из Украины (304)

    (обновлено: )273
    По словам Екатерины Рожковой, потенциальный покупатель является нерезидентом Украины, полный пакет документов еще не подан. Она добавила, что есть только письмо о намерениях, состоялась встреча.
    Национальный банк Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины (НБУ) работает с возможным иностранным покупателем украинской "дочки" "Сбербанка", на сегодняшний день полного пакета документов еще не подано, есть только письмо о намерениях, сообщила замглавы регулятора страны Екатерина Рожкова.

    "Сегодня есть обращение одного потенциального покупателя, мы с ним работаем, пока что ничего точно сказать не могу… Мы находимся в переговорном процессе и как только будем готовы что-то анонсировать, мы анонсируем", — сказала Рожкова журналистам во вторник, отвечая на вопрос, на каком этапе находится вопрос продажи "дочки" "Сбербанка" в Украине.

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    При этом замглавы Нацбанка уточнила, что потенциальный покупатель является нерезидентом Украины. Полный пакет документов еще не подан. Есть только письмо о намерениях, состоялась встреча, добавила она.

    Отделение Сбербанка в Киеве
    Украинское фото
    Передайте, пожалуйста, соль. Блокада "Сбербанка" в Киеве

    Украина 23 марта сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучки" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочки" ВЭБа) и VS Bank ("внучки" "Сбербанка"). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.

    "Сбербанк" в конце марта объявил о продаже 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании. Norvik Banka позднее сообщил, что мажоритарным акционером консорциума, который приобретает украинский "Сбербанк", является Саид Гуцериев, сын известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева.

    Но Нацбанк Украины в конце июля отказался согласовать сделку консорциуму Гуцериева и Гусельникова, мотивировав это недостаточностью представленных документов. В начале августа стало известно, что еще один претендент на покупку "дочки" "Сбербанка" — инвесткомпания VP Capital белорусского бизнесмена Виктора Прокопени — отозвала из Нацбанка Украины свою заявку.

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